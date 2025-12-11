Земский фельдшер наладила оказание медпомощи в селе Балаковского района

Фельдшер Варвара Дубинина, переехавшая в село Красный Яр Балаковского района по программе «Земский фельдшер», завоевала уважение почти 800 жителей.

После окончания Балаковского медицинского колледжа она проводит амбулаторный приём и оказывает помощь на дому. Об этом рассказали в областном минздраве.

Программа предусматривает для медработников, переезжающих в районы, существенную поддержку: единовременные выплаты (для фельдшеров — до 500 тыс. рублей), компенсацию аренды жилья и коммунальных услуг, надбавки к окладу. В этом году ФАП в Красном Яре был капитально отремонтирован.

Всего с начала года по программе в область приехали 85 специалистов. Как отметил главврач районной поликлиники Александр Овсянников, программа эффективно восполняет кадры на селе, обеспечивая жителям доступную помощь, а специалистам — бесценный опыт.

Ольга Сергеева