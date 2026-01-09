Более 478 тысяч жителей Саратовской области зарегистрировались онлайн для сдачи норм ГТО

В Саратовской области более 30 тысяч человек подключились к новой спортивной цифровой системе.

За время действия программы на официальном портале зарегистрировались уже более 478 тысяч жителей региона, что демонстрирует устойчивый интерес к здоровому образу жизни.

В 2025 году в центрах тестирования продолжился приём нормативов, а также проводились многочисленные фестивали и соревнования для различных возрастных групп.

Важным шагом в цифровизации спортивной сферы стал запуск с 1 января 2025 года федеральной государственной информационной системы «Спорт» (ФГИС «Спорт»). Новая платформа объединяет данные о выполнении норм ГТО, спортсменах, мероприятиях и спортивных объектах. На сегодняшний день к системе присоединились уже свыше 30 тысяч саратовцев, что открывает для них новые возможности для учёта личных достижений и планирования тренировочного процесса.

Развитие цифровой инфраструктуры и системная работа по вовлечению населения в спорт создают в регионе комплексные условия для активного досуга и укрепления здоровья.

Ольга Сергеева