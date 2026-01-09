Жителей Энгельсского района предупредили о сильной метели и гололедице в выходные

Администрация Энгельсского района Саратовской области предупреждает жителей о значительном ухудшении погодных условий в ближайшие дни.
По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 января в районе ожидаются опасные явления: обильный снегопад, метель, туман и усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с. На дорогах прогнозируется образование гололедицы и снежных заносов.
Водителям настоятельно рекомендуется:
Соблюдать скоростной режим.
Увеличить дистанцию.
Отложить необязательные поездки.
Пешеходам следует проявлять повышенную осторожность и избегать перехода дорог вблизи движущегося транспорта.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефонам: 56-71-29 или 95-42-23.
