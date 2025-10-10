Более 500 человек приняли участие в открытии нового спорткомплекса в школе Энгельса

В Энгельской школе № 31 состоялось открытие спортивной полосы препятствий, реализованной в рамках проекта «Полоса здоровья — путь к Победе».

На мероприятии присутствовали представители министерства образования Саратовской области, комитета по образованию Энгельсского муниципального района, общественных организаций, ветераны пограничных войск и участники специальной военной операции.

Как сообщает министерство образования региона, церемония включала торжественную часть и демонстрационное прохождение полосы препятствий паралимпийскими чемпионами Константином Лисенковым и Денисом Тарасовым.

В соревновательной части мероприятия приняли участие команды школ № 4, 21, 31, 42 и села Терновка, продемонстрировавшие физическую подготовку при выполнении нормативов. Проект направлен на развитие спортивной инфраструктуры образовательного учреждения и формирование условий для физического воспитания учащихся.

Ольга Сергеева