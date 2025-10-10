Саратовцы отправились на фронт

В Саратове прошла очередная отправка граждан для службы по контракту в зону проведения спецоперации.

Проводить и дать напутствие защитникам пришёл участник СВО, финалист программы «Наши герои» Артем Шаров. Он подчеркнул: «Мы гордимся вами, потому что понимаем, что каждый из вас сделал свой осознанный выбор — стать частью нашей истории».

Контрактник Алексей отметил, что идёт защищать Родину, как и его прадед, полковник советской армии. Именно он для него — образец мужества и героизма: «Принял решение. Иду добровольцем. Кто защитить Родину, если не мы сами? Это наша земля, и мы ее никому не отдадим».

С учетом всех выплат граждане могут получить уже в первый месяц службы до 3,7 млн рублей. За первый год службы — до 6,5 млн рублей.

Напомним, пополнить ряды подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, можно обратившись в пункт отбора на военную службу по контракту: г. Саратов, ул. Буровая, д. 36. Подробнее по номеру: 8 (8452) 38-19-20 или 117.

Об этом сообщает ТГ-канал «Время Саратовское Z».