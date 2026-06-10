Более 500 жителей Саратовской области воспользовались господдержкой для газификации своих домов

В Саратовской области продолжается реализация президентской программы догазификации.

К настоящему времени с жителями региона заключено более 12,2 тыс. договоров на догазификацию, из них 9,2 тыс. исполнены – газопроводы подведены до границ участков без привлечения средств собственников.

Для льготных категорий граждан в регионе действуют меры социальной поддержки на прокладку сетей внутри границ участка и покупку газового оборудования. В 2025 году более 500 жителей уже воспользовались ими.



Всего доступно три вида помощи: