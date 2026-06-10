Власти Саратовской области планируют на 5 лет запретить продажу вейпов

В регионе введут полный запрет на продажу вейпов с 2027 по 2032 год.

Саратовская область готовится к введению полного запрета на продажу вейпов, электронных сигарет и жидкостей к ним. Запрет будет действовать с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Об этом стало известно на тематическом совещании в областной думе.

Депутат Евгений Ковалев от партии «Единая Россия» отметил, что на этой неделе Государственная Дума приняла закон, позволяющий регионам вводить такие ограничения. По его словам, производители и продавцы вейпов «зарабатывают деньги на здоровье граждан», так как эти продукты оказывают негативное влияние на здоровье.

«Фактически, [люди курят] машинный антифриз со сладким ароматизатором. Вот что курят наши дети», — выразил свое возмущение Ковалев.