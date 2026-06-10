Саратовцам назвали главные атрибуты безопасного пляжа

Начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин сообщил о подготовке пляжей Саратовской области к открытию.

Для получения статуса официального места купания владельцы должны подать декларацию в ГИМС, подтверждающую наличие спасательных вышек, обученных спасателей и медика, а также результаты проверки дна аккредитованной организацией.

Кроме того, требуется проверка состояния воды и песка от Роспотребнадзора.

На официальных пляжах также обязательно наличие питьевой воды, которая может быть представлена в виде фонтанчиков или продаваться.

Ольга Сергеева