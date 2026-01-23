Более 5,5 тысячи саратовцев находятся в реестре алиментщиков

Саратовская область вносит заметный «вклад» в общероссийскую статистику по задолженностям по алиментам.

По информации пресс-службы регионального управления ФССП, на декабрь 2025 года свыше 5,5 тысяч жителей региона числятся в федеральном списке лиц, не исполняющих свои финансовые обязательства перед детьми или другими членами семьи.

Эти данные являются частью общероссийской картины: на тот же период по всей стране в реестр было внесено почти 303 тысячи граждан, имеющих алиментную задолженность.

Для публичного информирования о таких случаях Федеральная служба судебных приставов запустила специальный сервис. Он размещён на портале «Госуслуги», где любой авторизованный пользователь может проверить, находится ли конкретное лицо в списке неплательщиков. Эта мера направлена на усиление контроля и общественного воздействия на должников.

Ольга Сергеева