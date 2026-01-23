Мэрия Саратова закупит более 11 тысяч цветов и цветочных композиций к праздникам на 3 млн рублей

Администрация Саратова через профильный Комитет по труду и социальному развитию организовала крупную закупку цветочной продукции для муниципальных нужд.

Общая стоимость заключённого контракта достигает 3,3 миллиона рублей.

В соответствии с условиями договора, поставка всего объёма товара должна быть завершена исполнителем не позднее 28 декабря 2026 года. Планируется, что партии цветов будут доставляться в город поэтапно на протяжении всего срока действия соглашения.

В перечень закупки войдёт как срез, так и готовые композиции.

В частности, планируется приобрести:

7 000 штук красных гвоздик;

4 500 штук роз разных цветов;

310 готовых букетов из роз, кустовых хризантем, альстромерий, рускуса и гербер;

45 цветочных корзин.

Вся продукция будет направлена на обеспечение официальных и социальных мероприятий, проводимых городскими властями. Традиционно такие цветы и композиции вручаются ветеранам, почётным гражданам и другим приглашённым лицам в дни общегородских праздников и памятных событий.

