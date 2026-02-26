Более 56 тысячам саратовцев отказали в назначении пособия на ребенка

В 2025 году специалисты саратовского отделения СФР обработали почти 295 тысяч обращений от родителей, претендующих на ежемесячные детские выплаты.

Итоги работы ведомства нашли отражение в ежегодном докладе регионального детского омбудсмена.

Из поступивших 294 920 заявлений положительный ответ получили авторы 86 650 обращений (это касалось 130 729 детей). Однако значительно чаще звучал отказ — такие решения вынесены в отношении 203 899 заявлений, затронувших 56 426 граждан. Всего же было принято 290 549 решений.

Анализ ситуации, проведенный уполномоченным по правам ребенка, показал, что главным камнем преткновения стал имущественный ценз. В 68,2% случаев (38 479 претендентов) семьям отказали из-за того, их среднедушевой доход превысил региональный прожиточный минимум.

Второй по популярности причиной для отрицательного вердикта (14,2% или 8 011 заявителей) стало несоответствие правилу «нулевого дохода»: у родителей или других трудоспособных членов семьи либо вообще не было официальных заработков в расчетном периоде, либо их сумма оказалась ниже четырех минимальных оплат труда.

Напомним, что при несогласии с решением об отказе заявитель может подать повторное обращение или обратиться в прокуратуру. Иногда, как показывает практика, отказ выносят необоснованно, например, за отсутствием в электронной базе какого-то документа, но при низком доходе семьи. Такое решение можно опротестовать.

Ольга Сергеева