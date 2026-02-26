Саратовец через суд «воскресил» себя из мертвых

Саратовец через суд доказал, что жив, после того как в Пермском крае по ошибке выдали свидетельство о его смерти.

Житель Балашова узнал о своей «смерти» при попытке трудоустроиться: Социальный фонд выдал работодателю данные, что мужчина умер в 2024 году.

В суде выяснилось, что в Пермском крае нашли труп полного тезки балашовца. Погибшего опознали как жителя Саратовской области, хотя настоящий мужчина проживает в Балашове с 2005 года, никогда не был в Перми и исправно платил налоги.

Суд аннулировал ошибочную запись и восстановил саратовца в базах данных живых людей.

Ольга Сергеева