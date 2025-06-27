Более 59 млрд рублей составил госдолг Саратовской области

Государственный долг Саратовской области превысил 59 миллиардов рублей.

По состоянию на 1 июня 2025 года он увеличился с начала года на 637 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов Российской Федерации.

Структура регионального долга:

100% обязательств составляют федеральные бюджетные кредиты

Муниципальные образования региона накопили долг в размере 14,1 млрд рублей

Из них 10,4 млрд рублей приходятся на бюджетные кредиты

Таким образом, общая задолженность региона (с учетом муниципальных образований) превышает 73 миллиарда рублей. Основной объем обязательств приходится на заимствования из федерального бюджета.