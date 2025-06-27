С фронтов спецоперации не вернулись живыми еще семь саратовских воинов

Саратовская область потеряла еще семерых своих жителей в ходе спецоперации.

Среди погибших — военнослужащие из разных районов региона. Об этом сообщили власти муниципалитетов.

В Балашове простились с Александром Деминым (1988 г.р.), контрактником, погибшим при исполнении воинского долга.

27 июня в Калининском районе состоится прощание с Владимиром Смолиным, в Пугачёвском — с Алексеем Дременковым.

Балаковский район готовится к прощанию с Сергеем Гориным (1995 г.р.), который погиб 18 июня во время выполнения боевого задания.

Также сообщается о гибели Артёма Козлова и Дмитрия Фетисова из Саратова, а также Александра Носкова из Энгельсского района.

Руководство области и муниципальных образований выразило глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих.