Более 7,5 тысяч саратовских семей получили материнский капитал без заявлений

С начала 2025 года в Саратовской области более 7,5 тысяч семей получили материнский капитал в автоматическом режиме.

Как сообщает Социальный фонд России, электронные сертификаты поступают в личный кабинет на портале госуслуг без подачи заявлений.

Средства маткапитала можно использовать сразу для погашения ипотеки, оплаты детского сада или выплат на детей до 3 лет. После достижения ребенком трехлетнего возраста доступны дополнительные направления: улучшение жилищных условий, образование детей или формирование пенсии матери.

При остатке на сертификате менее 10 тысяч рублей семья может получить эту сумму единовременной выплатой.

Ольга Сергеева