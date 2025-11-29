Рост МРОТ в 2026 году: что изменится для жителей Саратовской области с января

С 1 января 2026 года МРОТ в России увеличится до 27 093 рублей.

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда с начала 2026 года. Федеральный МРОТ вырастет на более чем 4,5 тысячи рублей — с текущих 22 440 до 27 093 рублей.

Для Саратовской области это означает необходимость корректировки региональных показателей. Хотя действующая «минималка» в регионе для коммерческого сектора (23 000 рублей) превышает текущий федеральный уровень, после январского повышения работодателям придется ориентироваться на новую общегосударственную планку.

Ольга Сергеева