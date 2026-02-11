Более 9 тысяч собственников квартир перешли на прямые расчеты за услугу по вывозу отходов

В 2025 году более 9,6 тысяч собственников квартир в крупных городах Саратовской области перешли на прямые расчеты с региональным оператором по обращению с ТКО.

Это позволило жителям контролировать движение денежных средств, ежемесячно перечисляемых ими за коммунальную услугу.

Из общего числа более 75% собственников жилья приняли решение о переходе на прямые расчеты на общедомовом собрании и прислали протоколы саратовскому регоператору, где зафиксирован отказ от услуг управляющих организаций. Преимущественно такое решение связано с желанием избавиться от посредника в начислении и сборе платежей.

Порядка 25% лицевых счетов были переведены на прямые расчеты на основании расторжения регоператором в одностороннем порядке договоров с управляющими компаниями, которые накопили задолженность сроком более двух месяцев. О данном решении регоператора собственники жилья были заранее уведомлены в соответствии с действующим жилищным законодательством.

Напоминаем, что на сайте Саратовского филиала «Ситиматик» ежемесячно публикуется полный список управляющих организаций, имеющих задолженность за услугу по обращению с ТКО. Ознакомиться с ним может каждый житель области по ссылке https://64.citymatic.ru/documents.

Дополнительную информацию о порядке перехода на прямые расчеты можно получить в контакт-центре регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.