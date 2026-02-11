У саратовцев в среду снова пропал мобильный интернет

Саратовцы сообщают о проблемах с мобильным интернетом в городах Саратов и Энгельс.

Горожане обозначили в соцсетях проблемы с доступом в Сеть в центральных районах Саратова, а также в поселках Солнечный и Юбилейный.

Напомним, периодические перебои с мобильной связью и интернетом в регионе происходят с весны 2025 года. Источник в публикации указывает, что такие ограничения вводятся в связи с угрозой атак беспилотников.

Ранее власти региона уже публиковали рекомендации для жителей, в том числе инструкции по подключению к открытым сетям Wi-Fi и вызову такси по телефону на случай перебоев со связью.

Ольга Сергеева