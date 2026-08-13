Более 9 тысяч жителей МКД перешли на прямые расчеты с регоператором по обращению с ТКО

С начала года 9,3 тыс. собственников квартир в крупных городах Саратовской области перешли на прямые расчеты с региональным оператором по обращению с ТКО. Свыше 6 тыс. являются жителями областного центра.

Порядка 70% абонентов перешли на прямые расчеты по собственной инициативе, приняв решение на общем собрании собственников жилья. Соответствующие протоколы, где зафиксирован отказ от услуг управляющих организаций, в установленном порядке были направлены в адрес Саратовского филиала «Ситиматик».

Еще 30% лицевых счетов переведены на прямые расчеты на основании расторжения регоператором в одностороннем порядке договоров с управляющими организациями, которые имеют задолженность за коммунальную услугу сроком более двух месяцев. О решении регоператора собственники жилья были заранее уведомлены в соответствии с действующим законодательством.

Переход на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями позволяет собственникам квартир миновать посредников в начислении и сборе платежей за коммунальные услуги в лице управляющих компаний и самостоятельно контролировать движение денежных средств. Переход производится в соответствии с Жилищным кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ № 354. Согласно действующему законодательству, предусматривается возможность перевода на прямые расчеты по инициативе ресурсоснабжающей организации в связи с накопленной задолженностью со стороны потребителя или на основании решения общего собрания собственников жилья. В обоих случаях специалисты УК должны передать сведения по лицевым счетам в ресурсоснабжающую организацию для формирования корректных платежных документов.

Напомним, проверить платежную дисциплину своей управляющей организации может каждый желающий. Полный список УК, имеющих задолженность за услугу по обращению с ТКО, обновляется ежемесячно и доступен по ссылке https://64.citymatic.ru/documents.

Дополнительную информацию о порядке перехода на прямые расчеты можно получить в контакт-центре Саратовского филиала «Ситиматик» по тел.: 8 (8452) 25-64-90.