В августе в Саратовской области снова подорожали все виды автомобильного топлива

Саратовская область обновила антирекорд: бензин АИ-98 стал самым дорогим в ПФО.

За минувшую неделю в регионе выросли в цене все виды моторного топлива без исключения. Согласно свежей сводке Росстата, средний прирост по ГСМ составил 39 копеек, подняв планку до 78,05 рубля за литр. Однако цифры скрывают неравномерность скачка: если «обычный» АИ-92 прибавил скромные 9 копеек (до 74,47 руб.), а АИ-95 — 25 копеек (до 80,89 руб.), то премиальный АИ-98 обвалил рынок своей динамикой.

Его цена взлетела сразу на 9,56 рубля и достигла 128,68 рубля за литр. Это абсолютный максимум среди всех регионов Приволжского федерального округа. Эксперты связывают резкий рост с сезонным повышением спроса и перебоями в поставках высокооктановых партий, хотя официальные комментарии нефтетрейдеров пока отсутствуют.

Не остался в стороне и дизель: его стоимость увеличилась на 89 копеек, до 86,14 рубля за литр.

На этом фоне особенно остро воспринимаются действующие в области ограничения — розничные сети отпускают не более 40 литров бензина в одни руки. Мера, введённая ранее как антикризисная, пока сохраняется, и новый ценовой рывок ставит под вопрос её эффективность для кошелька автовладельцев.

Ольга Сергеева