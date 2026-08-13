Около 5,5 тысяч посылок отправлено с вокзалов ПривЖД с начала 2026 года

С января по июль 2026 года на железнодорожных вокзалах ПривЖД было принято и выдано около 5,5 тыс. малогабаритных почтовых отправок.



Со станций Приволжской железной дороги большинство посылок отправляется в Сочи, Краснодар, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Самару, Оренбург, Волгоград, Астрахань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.



Для получения услуги следует обратиться к дежурному помощнику начальника железнодорожного вокзала. Все посылки принимаются в открытом виде с целью предотвращения отправки запрещённых грузов. В их числе – лекарственные препараты, жидкости в любом виде и в стеклянной таре, деньги, а также драгоценности, животные и биоматериалы. При этом вес груза не должен превышать 30 кг, а сумма трех измерений (длины, ширины, высоты) – 160 см. Стоимость услуги напрямую зависит от размеров и веса посылки.

Услуга доступна на 15 вокзалах ПривЖД: в Саратове, Волгограде, Астрахани, Балакове, Волжском, Аткарске, Верхнем Баскунчаке, Котельникове, Петровом Вале, Ершове, Озинках, Урюпинске (ст. Урюпино), Фролове (ст. Арчеда), Пугачеве (ст. Пугачёвск) и Пушкине (ст. Урбах).