Более 900 жителей области проходят бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Кадры»

Новости Саратова
Министр труда и социальной защиты области рассказал о возможностях, которые предоставляет национальный проект.

Ключевые направления проекта:

  • Профессиональная переподготовка для женщин в декрете и безработных матерей детей до 7 лет
  • Поддержка участников СВО и их семей
  • Ранняя профориентация школьников с 6 класса

Текущие результаты:
— 914 человек уже приступили к обучению из запланированных 1,5 тыс. в этом году
— Доступно 130 образовательных программ
— Проводятся профтуры на предприятия и ярмарки вакансий для подростков

Особое внимание уделяется региональной программе «Наши герои» (аналог федерального проекта «Время героев»):

  • 50 участников и ветеранов СВО прошли в финал
  • 20 действующих военнослужащих включены в резерв
  • В конце августа начнется очное обучение по 4 модулям с последующей стажировкой

«Эти меры поддержки помогают саратовцам получить востребованные профессии и адаптироваться на рынке труда», — подчеркнул министр.

Подать заявку на участие можно через центры занятости населения.