Более 900 жителей области проходят бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Кадры»

Министр труда и социальной защиты области рассказал о возможностях, которые предоставляет национальный проект.

Ключевые направления проекта:

Профессиональная переподготовка для женщин в декрете и безработных матерей детей до 7 лет

для женщин в декрете и безработных матерей детей до 7 лет Поддержка участников СВО и их семей

Ранняя профориентация школьников с 6 класса

Текущие результаты:

— 914 человек уже приступили к обучению из запланированных 1,5 тыс. в этом году

— Доступно 130 образовательных программ

— Проводятся профтуры на предприятия и ярмарки вакансий для подростков

Особое внимание уделяется региональной программе «Наши герои» (аналог федерального проекта «Время героев»):

50 участников и ветеранов СВО прошли в финал

20 действующих военнослужащих включены в резерв

В конце августа начнется очное обучение по 4 модулям с последующей стажировкой

«Эти меры поддержки помогают саратовцам получить востребованные профессии и адаптироваться на рынке труда», — подчеркнул министр.

Подать заявку на участие можно через центры занятости населения.