Нацпроект «Семья» расширяет меры поддержки для саратовских семей и пожилых людей

На пресс-конференции в пресс-центре «Комсомольской правды» министр труда и социальной защиты Саратовской области Денис Давыдов рассказал о новых возможностях, которые предоставляет национальный проект Президента России Владимира Путина «Семья».

Поддержка беременных и семей с детьми

— Единовременная выплата 100 тыс. рублей для беременных студенток (не зависит от дохода семьи) – уже получили почти 300 женщин

— Ежемесячное пособие для малообеспеченных семей с детьми до 17 лет

— Федеральный и региональный материнский капитал (более 132 тыс. рублей за третьего ребенка, продлен до 2030 года)

— Новая выплата 8 тыс. рублей/месяц молодым мамам до 25 лет за второго ребенка (инициатива губернатора Романа Бусаргина)

«Подать заявление на маткапитал можно через Госуслуги, МФЦ или соцслужбы», — отметил министр.

Социальный контракт для семей и участников СВО

Программа помогает:

Начать собственное дело

Укрепить подсобное хозяйство

Трудоустроиться

Приоритет – многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции.

Забота о старшем поколении

В 2025 году запущена программа «Активное долголетие», которая включает:

Медицинские обследования (более 11 тыс. пенсионеров из сел уже доставлены на диспансеризацию)

из сел уже доставлены на диспансеризацию) «Серебряное» волонтерство

Профилактику заболеваний

Повышение финансовой грамотности

«Нацпроект «Семья» объединяет лучшие практики, чтобы помочь людям в разных жизненных ситуациях», — подчеркнул Давыдов.

Министерство труда и социальной защиты области продолжает работу по расширению мер поддержки.