Нацпроект «Семья» расширяет меры поддержки для саратовских семей и пожилых людей

Новости Саратова
На пресс-конференции в пресс-центре «Комсомольской правды» министр труда и социальной защиты Саратовской области Денис Давыдов рассказал о новых возможностях, которые предоставляет национальный проект Президента России Владимира Путина «Семья».

Поддержка беременных и семей с детьми

Единовременная выплата 100 тыс. рублей для беременных студенток (не зависит от дохода семьи) – уже получили почти 300 женщин
Ежемесячное пособие для малообеспеченных семей с детьми до 17 лет
Федеральный и региональный материнский капитал (более 132 тыс. рублей за третьего ребенка, продлен до 2030 года)
Новая выплата 8 тыс. рублей/месяц молодым мамам до 25 лет за второго ребенка (инициатива губернатора Романа Бусаргина)

«Подать заявление на маткапитал можно через Госуслуги, МФЦ или соцслужбы», — отметил министр.

Социальный контракт для семей и участников СВО

Программа помогает:

  • Начать собственное дело
  • Укрепить подсобное хозяйство
  • Трудоустроиться
    Приоритет – многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции.

Забота о старшем поколении

В 2025 году запущена программа «Активное долголетие», которая включает:

  • Медицинские обследования (более 11 тыс. пенсионеров из сел уже доставлены на диспансеризацию)
  • «Серебряное» волонтерство
  • Профилактику заболеваний
  • Повышение финансовой грамотности

«Нацпроект «Семья» объединяет лучшие практики, чтобы помочь людям в разных жизненных ситуациях», — подчеркнул Давыдов.

Министерство труда и социальной защиты области продолжает работу по расширению мер поддержки.