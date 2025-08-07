Нацпроект «Семья» расширяет меры поддержки для саратовских семей и пожилых людей

На пресс-конференции в пресс-центре «Комсомольской правды» министр труда и социальной защиты Саратовской области Денис Давыдов рассказал о новых возможностях, которые предоставляет национальный проект Президента России Владимира Путина «Семья».
Поддержка беременных и семей с детьми
— Единовременная выплата 100 тыс. рублей для беременных студенток (не зависит от дохода семьи) – уже получили почти 300 женщин
— Ежемесячное пособие для малообеспеченных семей с детьми до 17 лет
— Федеральный и региональный материнский капитал (более 132 тыс. рублей за третьего ребенка, продлен до 2030 года)
— Новая выплата 8 тыс. рублей/месяц молодым мамам до 25 лет за второго ребенка (инициатива губернатора Романа Бусаргина)
«Подать заявление на маткапитал можно через Госуслуги, МФЦ или соцслужбы», — отметил министр.
Социальный контракт для семей и участников СВО
Программа помогает:
- Начать собственное дело
- Укрепить подсобное хозяйство
- Трудоустроиться
Приоритет – многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции.
Забота о старшем поколении
В 2025 году запущена программа «Активное долголетие», которая включает:
- Медицинские обследования (более 11 тыс. пенсионеров из сел уже доставлены на диспансеризацию)
- «Серебряное» волонтерство
- Профилактику заболеваний
- Повышение финансовой грамотности
«Нацпроект «Семья» объединяет лучшие практики, чтобы помочь людям в разных жизненных ситуациях», — подчеркнул Давыдов.
Министерство труда и социальной защиты области продолжает работу по расширению мер поддержки.