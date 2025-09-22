Более 95 тыс человек посетили «Волжскую волну»

В Саратове завершилась книжная ярмарка «Волжская волна».

— Я искренне рада, что Саратовская область лидирует в организации культурно-просветительских событий, — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.- В 2025 году фестиваль «Волжская волна» превзошел все ожидания, став главным региональным литературным событием осени и праздником для всех книголюбов и ценителей интеллектуального общения. Жители Саратовской области смогли увидеть, как развивается книжная индустрия, встретиться с авторами, поучаствовать в дискуссиях и автограф-сессиях.

Организаторы сообщают, что в этом году фестиваль посетили более 95 тысяч человек. Это рекордное количество за всю историю проведения мероприятия.

Такой интерес во многом обусловлен тем, что фестиваль проходил на центральной пешеходной улице города. Участники и организаторы представили уникальные и разнообразные книжные события.