В Саратове прошел масштабный форум креативных индустрий с участием более 400 человек

19 сентября в Саратове состоялся форум «Креативный Саратов», организованный министерством инвестиционной политики и Корпорацией развития региона. Мероприятие собрало более 400 представителей креативного бизнеса, федеральных экспертов и органов власти.

В этом году форум был посвящен индустрии моды. Ключевыми событиями стали выставка-продажа 13 локальных брендов, модный показ со 100 образами от саратовских дизайнеров и заседание Клуба продюсеров АСИ, где 6 местных брендов получили экспертные рекомендации.

Как отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко, каждый следующий форум будет посвящен отдельной креативной индустрии. Федеральные эксперты высоко оценили потенциал саратовских брендов, отметив рост качества и профессиональный подход местных предпринимателей.

Участники обсудили вопросы развития легкой промышленности, экспортного потенциала и сотрудничества с крупными маркетплейсами. Мероприятие заявило о Саратове как о новом серьезном игроке на карте креативных индустрий России.