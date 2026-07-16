Более двухсот выпускников «Вавиловских классов» подали документы в университет

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Выпускники школ Саратовской области, в которых реализуется инновационная образовательная программа «Вавиловские классы», активно участвуют в приёмной кампании Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова.

В настоящее время документы в университет подали уже более 200 выпускников «Вавиловских классов».

Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются следующие образовательные программы: «Агроинженерия», «Электроэнергетика и электротехника», «Наземные транспортно-технологические средства», «Экология и природопользование», «Биотехнология», «Ветеринария» и «Экономика».

Выпускники, уже сделавшие свой выбор, рассказали, почему остановились именно на Вавиловском университете.

«Я выбрал этот вуз, потому что здесь дают не только глубокие теоретические знания, но и возможность с первого курса работать на современном оборудовании в лабораториях и учебных хозяйствах. Уверен, что получу востребованную инженерную специальность и смогу развиваться в агропромышленном комплексе», — поделился один из абитуриентов.

В рамках реализации федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И.Вавилова открыты новые специальности и направления подготовки, выпускники которых сегодня особенно востребованы на рынке труда. Среди них — генетика, гидромелиорация, прикладная информатика и биоинженерия, агрохимия, садоводство.

Также студенты вуза получают знания и навыки в области цифровизации сельского хозяйства, искусственного интеллекта и программирования систем для агропромышленного комплекса. Университет предоставляет своим студентам возможность наряду с профильным образованием получить второй диплом IT-специалиста. Эта уникальная возможность, которую мы предоставляем нашим студентам.

Неоспоримым преимуществом при поступлении в Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова является созданный на его базе военный учебный центр. Пройти обучение можно по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса. Военный учебный центр на базе вуза создан и открыт при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Во время обучения студенты проходят оплачиваемую практику в структурных подразделениях университета – это огромный опыт по основной профессии, возможность реализовать свой научный потенциал. Университет оказывает помощь при трудоустройстве, наши партнёры – ведущие предприятия в своих отраслях активно ведут кадровую политику среди наших студентов, да и сами являются преподавателями специальных, профильных дисциплин. Благодаря программе «Агростартап» мы предоставляем возможность студентам на наших производственных площадках реализовать свой проект, получить грантовую поддержку и запустить собственный бизнес.

Вавиловский университет открывает широкие возможности для профессионального становления и приглашает абитуриентов стать частью студенческого сообщества.

Приёмная кампания продолжается. Подать документы можно очно в приемной комиссии по адресу: г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина зд. 4, стр. 3 (вход с ул. Б. Казачья), а также через Единый портал государственных услуг, воспользовавшись сервисом «Поступление в вуз онлайн».

Остались вопросы? Задайте их по телефону: 8 (8452) 26-50-78, 677-667 или на адрес электронной почты pk@vavilovsar.ru

Подробнее о поступлении по ссылке.

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