Леонов: В Энгельсском районе растет количество любителей шахмат

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Новости Саратова
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За шахматной доской собираются участники самых различных возрастов.

О востребованности данного вида спорта для развития детей говорил и губернатор Роман Бусаргин.
 
С сегодняшнего дня на стадионе «Сигнал» в р.п.  Приволжский начинает работать  инструктор физкультурно-спортивного центра «Урожай» Александр Косолапов.
 
Занятия будут проводиться по следующему расписанию:
 
Вторник, четверг:
— 1 группа с 15.00 до 17.00 ;

  •  2 группа с 17.00 до 19.00 часов
    Суббота:
  • 1 группа с 12.00 до 14.00 ;
  • 2 группа с 14.00-16.00 часов.
     
    Набор занимающихся будет произведен в две группы: 
    Для детей с 7 лет до 17 лет
    Для взрослых с 18 лет
     
    Записаться можно по телефону 8-917-988-03-13.