Леонов: В Энгельсском районе растет количество любителей шахмат

За шахматной доской собираются участники самых различных возрастов.

О востребованности данного вида спорта для развития детей говорил и губернатор Роман Бусаргин.



С сегодняшнего дня на стадионе «Сигнал» в р.п. Приволжский начинает работать инструктор физкультурно-спортивного центра «Урожай» Александр Косолапов.



Занятия будут проводиться по следующему расписанию:



Вторник, четверг:

— 1 группа с 15.00 до 17.00 ;