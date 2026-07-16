Леонов: В Энгельсском районе растет количество любителей шахмат

За шахматной доской собираются участники самых различных возрастов.
О востребованности данного вида спорта для развития детей говорил и губернатор Роман Бусаргин.
С сегодняшнего дня на стадионе «Сигнал» в р.п. Приволжский начинает работать инструктор физкультурно-спортивного центра «Урожай» Александр Косолапов.
Занятия будут проводиться по следующему расписанию:
Вторник, четверг:
— 1 группа с 15.00 до 17.00 ;
- 2 группа с 17.00 до 19.00 часов
Суббота:
- 1 группа с 12.00 до 14.00 ;
- 2 группа с 14.00-16.00 часов.
Набор занимающихся будет произведен в две группы:
Для детей с 7 лет до 17 лет
Для взрослых с 18 лет
Записаться можно по телефону 8-917-988-03-13.