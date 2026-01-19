Более сотни школьников Саратова соревновались в скалолазании

В Медико-биологическом лицее Саратова состоялись первые региональные соревнования по скалолазанию на скорость среди обучающихся.

Об этом сообщает министерство образования региона.

В стартах приняли участие 107 юных спортсменов в возрасте от 7 до 15 лет, представлявших 9 команд из различных образовательных учреждений и спортивных секций области.

Программа состязаний включала скоростное прохождение двух трасс, а также финальные забеги для восьмерки сильнейших в каждой возрастной категории. Борьба была напряженной: результаты часто определялись десятыми долями секунды.

По итогам соревнований первое место в командном зачете разделили сборная «Веды-ОЦЭКИТ» (Медико-биологический лицей и Областной центр экологии, краеведения и туризма) и команда Центральной спортивной школы олимпийского резерва. Второе место заняла команда «Веды-ДЮЦПВТ», третье — спортсмены скалодрома «Царь Горы».

В личном первенстве победителями стали Артём Темняков, Василиса Захарова, Дмитрий Жминда, Виктория Божко, Максим Якобашвили и Елена Грошева.

Соревнования стали первым опытом проведения столь масштабных детских состязаний по скалолазанию для Областного центра экологии, краеведения и туризма.

Подготовила Ольга Сергеева

Фото: Минобразования региона