Саратовцам напомнили алгоритм выхода из декрета раньше времени

Обычно после окончания больничного по беременности и родам, мамы оформляют на работе отпуск по уходу за ребенком.

В нем можно находиться до исполнения ребенку 3 лет. Или прервать по своему желанию и вернуться на рабочее место.

Что нужно учесть при досрочном выходе из такого отпуска, рассказали Госуслуги.

— Когда работница подала заявление о досрочном выходе, работодатель не вправе отказать. Даже если на этом месте работает другой сотрудник.

— Мама может выбрать полное или неполное рабочее время. Выплата ежемесячного пособия по уходу до 1,5 лет сохранится даже при полной занятости.

— Женщине с ребенком до 1,5 лет положены оплачиваемые перерывы на кормление — не менее 30 минут за каждые 3 часа работы. При дистанционной работе — тоже. Это время можно перенести на начало или конец рабочего дня, чтобы он был короче.

— Когда отпуск по уходу прерван, а ребенок заболел, оформляется больничный лист. В этом случае во время болезни выплачивают 2 пособия — по уходу и по нетрудоспособности.

— Если ребенку еще не исполнилось 3 года, и мама передумала работать, она может снова уйти в отпуск по уходу за этим же ребенком.

— Если мама уходит в отпуск по беременности и родам, когда отпуск по уходу за старшим ребенком не закончился, нужно выбрать одно из двух пособий. Если она выберет пособие по беременности и родам, пособие по уходу за старшим ребенком до 1,5 лет за этот не выплачивается.

— Когда родился младший, а старшему еще нет полутора лет, пособие по уходу можно получать на двоих детей.

Подготовила Ольга Сергеева