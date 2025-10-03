Более ста работ вошли в итоговую выставку фестиваля «Хвалынские этюды»

В Саратове открывается выставка по итогам IX Всероссийского фестиваля «Хвалынские этюды Петрова-Водкина». В 2025 году мероприятие впервые получило статус всероссийского, объединив участников из разных регионов страны.

Для экспозиции отобрано более 100 лучших работ, созданных во время пленэров. Всего в рамках фестиваля было написано около 1500 произведений. Участие в проекте приняли студенты и преподаватели ведущих художественных вузов из Саратова, Воронежа, Пензы, Москвы и других городов.

Торжественное открытие выставки состоится 6 октября в 15:00 в Доме работников искусств на Соборной, 18. Вход для всех желающих свободный. В программе открытия — показ документального фильма «Хвалынск. Место силы» режиссера Марины Селивановой.

Алена Орешкина