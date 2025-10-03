Саратовская «Турбина» завоевала бронзу в командном Кубке России

Во Владивостоке завершился финал командного Кубка России по спидвею, в котором приняли участие четыре сильнейшие команды страны. Саратовская «Турбина» с результатом в 30 очков заняла третье место в престижных соревнованиях.

Наибольший вклад в командный результат внесли Павел Лагута (9 очков), Владимир Бородулин (7 очков) и Илья Чалов (6 очков). Николай Мельников и Егор Щурин добавили по 4 очка каждый.

Уже 5 октября во Владивостоке гонщиков «Турбины» ждет четвертый, заключительный этап личного чемпионата России, где они продолжат борьбу за медали.

Алена Орешкина