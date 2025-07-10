Более трети саратовцев не имеют никаких сбережений

Эксперты сервиса SuperJob выяснили, что 77% саратовцев следят за личными финансами.

При этом, 56% приблизительно учитывают доходы и расходы, а 21% ведут детальный учет. 23% не следят за своим бюджетом.

82% горожан планируют свои доходы и расходы: 45% рассчитывают свои финансы на срок до полугода, 25% — на полгода-год, 12% — долгосрочно.

В случае потери всех источников дохода средний запас финансовой прочности, по оценкам респондентов, составляет в среднем чуть более 4 месяцев. При этом 10% смогут продержаться только 1 месяц, 26% — от 1 до 2 месяцев, 10% — от 3 до 6 месяцев, 8% имеют подушку безопасности на 6—12 месяцев, 7% обеспечены более чем на год. 39% горожан не имеют сбережений.

Уровень своей финансовой грамотности горожане чаще всего оценивают как средний (52%). Высокую компетентность в личных финансах имеют 21%, низкую — 9%.

Мужчины чаще женщин ведут финансовый учет поступлений и расходов, планируют траты на более длительный срок. Среди представителей сильного пола больше уверенных в высоком уровне финансовой грамотности и тех, кто убежден, что продержится без зарплаты дольше года.

Среди респондентов 35—45 лет по сравнению с опрошенными других возрастов больше людей, ведущих денежный учет и планирующих траты в среднесрочной перспективе. А вот имеющих сбережения среди них меньше, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше. В своем уровне финансовой грамотности опрошенные 35—45 лет чаще склонны сомневаться.

Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, чаще респондентов с меньшей зарплатой ведут личный бюджет, чаще имеют возможность планировать доходы и траты на долгий срок, чаще имеют сбережения.