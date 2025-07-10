В Саратове и Энгельсе снова возникли перебои с мобильным интернетом

Сбои мобильного интернета и ограничения в аэропорту Саратова наблюдаются 10 июля.

Сегодня утром жители Саратова и Энгельса вновь столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. О проблеме сообщают местные телеграм-каналы, связанные с властями.

Из-за неполадок у горожан возникли сложности с заказом такси, оплатой проезда в общественном транспорте и другими сервисами, требующими подключения к сети.

Ранее в этот же день в аэропорту «Гагарин» были введены временные ограничения на приём и вылет рейсов. Причины сбоев и возможная связь между двумя инцидентами пока не уточняются.

Официальных комментариев от операторов связи и администрации аэропорта на данный момент не поступало. Рекомендуется уточнять актуальную информацию в официальных источниках.