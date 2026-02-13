Более тысячи саратовцев проголосовали за появление в городе Сталинградского шоссе

Жители Саратова поддержали переименование выезда из города в Сталинградское шоссе.

Более 1200 подписчиков Telegram-канала «Володин Саратов» одобрили инициативу ветеранов авиазавода — присвоить трассе в сторону Волгограда имя «Сталинградское шоссе». Против высказался 31 человек, еще 20 остались равнодушны.

Предложение приурочили к 83-й годовщине победы в Сталинградской битве. Речь об участке от кольца на пересечении Ново-Астраханского шоссе и Крымской до развязки у стелы «Город трудовой доблести». Там же находится мемориал павшим водителям.

Именно эта дорога в годы Сталинградской битвы оставалась единственной артерией для доставки боеприпасов, техники и продовольствия в осажденный город. Сколько шоферов погибло под бомбежками на этом маршруте, до сих пор неизвестно. Обращение направлено земляку, спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Ольга Сергеева