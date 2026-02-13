Саратовцы простились с погибшими героями СВО

В Саратовской области проводили в последний путь шестерых военнослужащих.

Регион простился с бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции. Среди них — жители пяти районов области.

В Аркадакском районе похоронили Владимира Агеева. Балаково потеряло Алексея Холбошина, Дмитрия Тарасенко и Игоря Петрова. В Балашовском районе простились с Иваном Пономаревым, в Новоузенском — с Максутом Бегмалиевым.

Главы муниципалитетов принесли соболезнования родственникам и близким погибших.

Сводки с погибшими бойцами обновляются каждый день. В них, как правило, значится не менее десятка фамилий наших земляков.

Ольга Сергеева