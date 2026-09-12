Саратовцы смогут встретиться с чемпионами России по пляжному футболу и увидеть главный трофей

В это воскресенье, 13 сентября, перед началом домашней игры хоккейной команды «Кристалл» у болельщиков появится особая возможность — встретиться с игроками КПФ «Саратов».

Мероприятие начнётся за час до игры, в 16:00, в фойе ЛДС «Кристалл». Здесь пройдёт автограф-сессия с игроками команды, а также будет выставлен Кубок OLIMPBET Чемпионата России по пляжному футболу.

Организаторы приглашают всех желающих поздравить чемпионов, пообщаться с игроками, взять автографы и сделать памятные фотографии с главным трофеем страны.

Место проведения: ЛДС «Кристалл», фойе.

Время: 16:00.

Ольга Сергеева