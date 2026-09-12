На полгода раньше срока: в Энгельсе обновили подъездную дорогу к мосту

Благодаря эффективной работе Минстроя области и грамотному проведению торгов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Энгельсе с опережением на полгода обновили подъездную к мосту дорогу.

Образовавшаяся экономия позволила отремонтировать 2,4 км ул. Лесозаводская, — сообщает ведомство.

Согласно контракту, работы должны были завершиться весной 2027 года, однако покрытие обновили уже в конце августа — всего за десять дней. Это стало возможным благодаря слаженной работе дорожников и оперативному управлению со стороны Минстроя.

Ул. Лесозаводская входит в транзитный маршрут по улицам Лесозаводская, Степная, Советская, проспект Фридриха Энгельса, проспект Строителей, ранее переданный на баланс области. Это улица с интенсивным движением — подъездная к автомобильному мосту «Саратов — Энгельс», по которому в сутки проезжает порядка 50 тыс. единиц транспорта. Вдоль дороги расположены школа имени Ю.А. Гагарина и поликлиника.

Работы проводились в ночное время, чтобы не создавать неудобств жителям. Было выполнено фрезерование старого покрытия, устройство верхнего слоя асфальтобетона, нанесена дорожная разметка.

Напомним, в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, дорожники обновят свыше 400 км дорог в Саратовской области.

Ольга Сергеева