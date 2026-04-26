Больному мальчику из Балакова не выдавали льготное лекарство: проблему решил Бастрыкин

Балаковский мальчик неделями не получал жизненно важное лекарство. Помогло вмешательство Бастрыкина.

Жительница Балакова обратилась в Следственный комитет России из-за того, что её больной ребёнок долгое время не мог получить выписанный врачами жизненно важный препарат. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По данным ведомства, поликлиника не выдавала лекарство из-за бюрократических проволочек. Семья несколько недель безуспешно ходила по инстанциям. Тогда мать мальчика написала письмо председателю СК Александру Бастрыкину.

Глава ведомства поручил саратовским следователям разобраться в ситуации. Вмешательство дало мгновенный результат: поликлиника начала выдавать препарат. Сейчас мальчик выздоравливает.

Ольга Сергеева