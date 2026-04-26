В центре Саратова в ДТП с иномаркой пострадал мотоциклист

На Чапаева в Саратове мотоциклист попал в больницу после столкновения с Opel.

Днём 25 апреля в центре города произошла авария с участием двухколёсного транспорта. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось около 16:00 на улице Чапаева напротив корпуса Вавиловского университета.

По предварительным данным, 47-летний мужчина за рулём автомобиля Opel столкнулся с мотоциклом под управлением 23-летнего водителя. В результате удара байкер получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ольга Сергеева