Саратовцам объяснили, почему на Волге у набережной образуется ровная полоса пены

Метеоролог Максим Червяков раскрыл секрет появления идеально ровной пенной полосы, которую можно наблюдать на Волге во время сильного волнения. Узкая, шириной около метра линия тянется вдоль бетонной набережной на некотором отдалении от нее, будто начерченная по линейке.



По словам специалиста, это результат физического явления под названием «конвергенция» — схождения поверхностных вод. Пена, образующаяся от ударов волн о берег, обычно быстро растворяется. Однако в местах столкновения водных потоков возникает эффект затягивания: любой плавучий мусор, водоросли и пена скапливаются и удерживаются в одной четкой линии.