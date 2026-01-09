Большие склады с железной дорогой под Саратовом продают за 310 млн рублей

Крупный складской комплекс выставлен на продажу в Энгельсе.

В Энгельсском районе Саратовской области, в поселке Новое Осокорье, на продажу выставлен крупный логистический объект. Комплекс занимает общую площадь более 15,5 тысячи квадратных метров, размещённую на арендованной земле площадью 5,3 гектара.

Инфраструктура объекта включает развитую транспортную доступность: удобные подъездные пути для грузового и легкового транспорта, а также две собственные железнодорожные ветки. В состав комплекса входят пять складских корпусов и административные здания.

Владелец оценил имущество в 310 миллионов рублей.

Ольга Сергеева