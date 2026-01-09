Бастрыкин заинтересовался избиением девочки-инвалида в школе Саратова

В саратовской школе-интернате произошёл случай избиения 13-летней воспитанницы с инвалидностью.

Данный инцидент сегодня, 9 января, был подтверждён официальным сообщением пресс-службы Следственного комитета России.

Согласно предоставленной информации, противоправные действия были совершены в апреле 2025 года. Нападение на девочку осуществил её сверстник, который, как указывают следователи, применил физическую силу и совершил иные противоправные деяния.

В результате происшествия несовершеннолетней потребовалась помощь для психологического восстановления.Также в сообщении упоминается, что подросток-агрессор систематически запугивал и других учащихся интерната.

В начале 2026 года родители пострадавших детей направили обращение председателю СК РФ Александру Бастрыкину с требованием привлечь виновного к ответственности.

По итогам этого обращения Бастрыкин дал поручение руководителю саратовского следственного управления Дмитрию Костину возбудить уголовное производство и предоставить отчёт. В Следственном комитете взяли ход расследования на особый контроль.

