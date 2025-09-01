Большинство россиян поддержали обучение школьников использованию ИИ

Идею обучать детей школьного возраста грамотному и этичному использованию искусственного интеллекта поддержали 71% россиян, следует из всероссийского опроса*, проведенного ВТБ. По мнению участников исследования, применение ИИ в учебном процессе помогает формировать у школьников современные компетенции: цифровую грамотность, умение анализировать и обобщать информацию, а также такие качества, как ответственность за результат и критическое мышление.



Поддержка обучения школьников грамотному и этичному использованию ИИ отмечается во всех федеральных округах, однако ее уровень варьируется. Так, в Приволжском федеральном округе (ПФО) идею одобряют 77% россиян, в Южном федеральном округе — 76% (ЮФО), в Сибири — 75%, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), в Москве и Московской области, в Центральном федеральном округе (ЦФО) — 69%. На Северном Кавказе и Урале аналогичный показатель составил 68%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 62%.



Единого мнения по поводу того, как должно проходить обучение работе с ИИ в школах, нет. Более трети респондентов (34%) считают, что изучение должно быть интегрировано в существующие предметы, четверть (24%) выступают за введение отдельной дисциплины, а еще 22% высказались за формат факультативных занятий. В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) чаще других поддерживают идею отдельного предмета (32%), а В Северо-Западном — интеграцию в уже разработанные курсы (40%).

Наиболее востребованным направлением применения искусственного интеллекта в школах россияне считают автоматизацию рутинных задач педагогов — составление расписания, планов занятий и отчетности. Так ответили 42% опрошенных, выше всего этот показатель в ПФО (48%), Центральном (47%) и Сибирском федеральных округах (46%). На втором месте по популярности — помощь школьникам в поиске информации (41% россиян), особенно часто этот вариант отмечали жители ПФО (47%). Создание интерактивных уроков и образовательных игр считают перспективным 40% опрошенных, чаще других — в ПФО и ЦФО (по 44%).

Почти половина россиян (46%) положительно относятся к использованию искусственного интеллекта при выполнении школьниками домашних заданий. В Сибири уровень поддержки выше среднего и достигает 52%, в ПФО и ЮФО — 48%. В СЗФО этот показатель составил 46%, в Москве и Московской области, а также в ЦФО — 45%, в СКФО — 43%, Уральском федеральном округе (УФО) — 42%, в ДФО — 41%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 39%. 22% опрошенных уверены, что применение ИИ может мешать развитию навыков и самостоятельности, тогда как 23% считают, что все зависит от подхода к его использованию.

Большинство россиян подчеркивают важность не только самого обучения, но и формирования культуры ответственного использования технологий. 83% респондентов считают важным, чтобы в школах детям объясняли правила безопасного обращения с искусственным интеллектом и защиты личных данных. В ПФО эту идею поддержали 89%, в ЮФО — 87%, на Дальнем Востоке — 86%, в Сибирском и Центральном федеральных округах — 85%, на Урале — 82%. В Москве и Московской области показатель составил 80%, в Северо-Западном и Северо-Кавказском округах — по 79%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 75%.

«Наш опрос показал, что ИИ воспринимается обществом как практический инструмент, в том числе и в сфере образования. Он способен снять с педагогов часть рутинной нагрузки, помочь детям в учебе и сделать уроки более увлекательными. Пользователи ожидают, что вместе с новыми возможностями будет формироваться культура ответственного использования ИИ. Развитие технологий должно идти так, чтобы приносить реальную пользу и соответствовать общественным запросам в сфере безопасности», — сообщил Максим Коновалихин, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента анализа данных и моделирования.



*Всероссийский опрос ВТБ проводился в августе 2025 года. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением от 100 тыс. жителей и выше.