Николай Панков возмутился провокациями против депутатов областной Думы

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» высказался о работе депутатов областной Думы.

«Вот и лето прошло. Оно было разным. Стабильно одно: из года в год за августом приходит сентябрь. Не стабильна информационная активность этим летом. А точнее — информационные, страстно раскалённые баталии. Становятся видны некоторые закономерности. И тут пройти мимо, думаю, было бы неправильно. А возможно, даже и вредно.

Недавно в разной форме были даны оценки моим коллегам из областной Думы. Предполагаю, что те, кто высказывался о депутатах, могут быть привлечены и к уголовной ответственности. Промолчать, по разным причинам, не могу.

Первое — депутаты, о которых далее скажу пару слов, — за людей. За помощь жителям и решение их задач. Иногда самых непростых. Они отстаивают интересы государства и жителей. Ведь, как показывает история, запустить волну общественных беспорядков легко. Очернять и разрушать легко. А что затем? И, главное, зачем?

Второе — работают эти депутаты не для голосов избирателей, а для людей. В отличие от провокаторов, которые отрабатывают заказ.

Из-за этого кому-то мои коллеги могут и не нравиться. Все они, как и люди, разные.

Что плохого, если Роман Грибов открыто высказывает позицию против лжи, воровства, хамства? Он прошёл большую школу журналистики. Заслужил в этой сфере уважение коллег. Ему доверили возглавить федеральный канал. Он кандидат наук. Руководил филиалом крупного университета в Энгельсе. И везде работал в интересах жителей. Да, бывает резко, высказывается против лжи, несправедливости и различных провокаций. Минус. А большой плюс, что всё это он делает ради защиты граждан.

Думаю, напрасно и очень зря идут нападки на Юлию Литневскую. Её принципиальная позиция вызывает большое уважение. Литневская ещё раз убедила всех, что она за народ. Любимая жена для мужа и мама для прекрасной дочки, верующий человек. Пример нашей российской семьи. Возглавляет «Союз женщин России» в области. Находит в этом ещё одну возможность помощи нашим ребятам на СВО, их жёнам и семьям.

Касаясь журналистики, вот уж нельзя не вспомнить Вадима Рогожина. Бывает, иногда лишние листы бумаги испишет. Но его твёрдая позиция в интересах жителей бесспорна. Поднимает острые вопросы, работает над их решением. Даже после нападения и почти что смертельной травмы, нанесённой ему, не отступил от своих принципов.

Возможно, тяжелее всех Роману Чуйченко. Он красноречив и бывает резок в высказываниях. Особенно когда пытается донести правду до людей о провокациях и прочих глупостях. Но в целом, встречается с жителями, работает в округе.

Позиция Сергея Гладкова во многом определена его партийной должностью. Но в Балашове сложился их неплохой союз вместе с депутатами Кольцовым и Усовой. Мария Усова возглавляет партпроект «Женское движение». Она, как мама двоих детей, понимает, что главное — это семья и защита традиционных ценностей. Удачно дополняя друг друга, трое депутатов работают, решая проблемы жителей.

Знаю их всех как людей ответственных. Да, и у них бывают ошибки, не всё всегда получается. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Уверен, они всегда за людей. Каждый из них по-своему старается и отстаивает интересы граждан.

Поэтому готов вновь просить жителей оказать им доверие и поддержку.

Конечно, в областной Думе есть ряд и других коллег, работающих в округах. И жители оценят их работу. У них есть разные возможности в применении себя. Возможно, у них просто другое видение насчёт своего будущего. Это их право и выбор», — подчеркнул Николай Панков.