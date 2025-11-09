Борис Шинчук: Нужно усилить контроль за продажей алкоголя

Вчера в центре Саратова произошла драка. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливаются участники инцидента.

Но хочу обратить внимание, что в очередной раз конфликт произошел вблизи алкогольного магазина. И это уже не просто случайность, а системная проблема, на которую неоднократно обращали внимание и многие общественники, и депутаты.

Необходимо усиление контроля за точками продажи алкогольной продукции, а также усиление патрулирования данных территорий в вечернее и ночное время. Нельзя забывать и о профилактической работе с населением, особенно с молодежью, ведь наша общая безопасность — это ответственность каждого из нас.

Поэтому особенно возмущает попытка отдельных информационных изданий и, к сожалению, политических деятелей придать этому инциденту межнациональную окраску — такие спекуляции только разжигают конфликты и мешают объективному расследованию.

Призываю всех к здравому смыслу, ответственным и взвешенным оценкам и совместному поиску решений данной непростой проблемы. И прошу доверять только проверенным и надёжным источникам информации.