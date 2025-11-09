В Энгельсе следователи добились выдачи жизненно важных лекарств 8-летнему инвалиду

В Энгельсе Саратовской области следователи восстановили права ребенка-инвалида на обеспечение жизненно важным лекарством.

Поводом стало обращение матери в соцсети СКР: из-за постоянных задержек в выдаче препарата состояние 8-летнего мальчика ухудшалось, а ее жалобы в другие инстанции оставались безрезультатными.

По поручению Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело о халатности.

Благодаря оперативным мерам и межведомственному взаимодействию ребенок теперь полностью обеспечен необходимыми лекарствами. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата СКР.

Ольга Сергеева