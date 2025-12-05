Борис Шинчук расскажет на радио «КП» о гражданском форуме в Саратове

В эфире программы «Тема недели» на радио «Комсомольская правда в Саратове» (90.6 FM) сегодня, 5 декабря в 12:00, выступит Борис Шинчук.
В интервью с председателем региональной Общественной палаты обсудят широкий круг общественно значимых вопросов.
Основные темы беседы:
Роль меценатов и членов Общественной палаты в жизни региона.
Вопросы установки памятников и чествования героев.
Благоустройство набережной и преобразования в городской среде.
Предстоящий гражданский форум.
Присоединяйтесь!
Ольга Сергеева