Борис Шинчук расскажет на радио «КП» о гражданском форуме в Саратове

В эфире программы «Тема недели» на радио «Комсомольская правда в Саратове» (90.6 FM) сегодня, 5 декабря в 12:00, выступит Борис Шинчук.

В интервью с председателем региональной Общественной палаты обсудят широкий круг общественно значимых вопросов.

Основные темы беседы:

Роль меценатов и членов Общественной палаты в жизни региона.

Вопросы установки памятников и чествования героев.

Благоустройство набережной и преобразования в городской среде.

Предстоящий гражданский форум.

Ольга Сергеева