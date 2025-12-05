Саратовский минздрав закрыл ключевые цифры по детской и материнской смертности

Министерство здравоохранения Саратовской области отказалось предоставить газете «МК в Саратове» ключевую статистику по материнству и детству.

В ответе на запрос, подписанном замминистра Денисом Грайфером, ведомство сослалось на временный запрет Правительства РФ на распространение оперативных и годовых демографических данных за 2024–2025 годы.

Конкретный нормативный акт, запрещающий публикацию не только демографических, но и медицинских показателей (здоровье рожениц, младенческая смертность, отказы от новорождённых и др.), в ответе указан не был.

При этом в минздраве сообщили о действующей в регионе трехуровневой системе охраны материнства и детства, а также о работе 58 кабинетов медико-социальной поддержки, где беременных консультируют и «сохраняют значительное количество беременностей». Об этом сообщает региональное издание «МК».

Ольга Сергеева