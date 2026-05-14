Ботанический сад СГУ переходит на летний режим работы

С 16 мая Ботсад начнёт принимать гостей по новому расписанию.

По выходным – с 12:00 до 20:00 – вход свободный для всех желающих. В будни: понедельник и вторник отданы экскурсиям, среда–пятница – время для науки и учёбы.

Сад ждут масштабные перемены. По инициативе Вячеслава Володина здесь впервые за 70 лет стартовала реконструкция. Первый этап завершили в ноябре 2025 года: обновили дорожки и зоны для экскурсий.

Сейчас очередь второго участка площадью 9,6 га. Здесь восстановят оранжерею, модернизируют лабораторию, проложат новую систему полива, поставят освещение и видеонаблюдение. Работы планируют закончить к 15 августа 2026 года.

Напомним: 17,8 гектара сада – это памятник природы и живой музей под открытым небом. Гордость коллекции – старинная дубрава. Кстати, Ботсад СГУ вошёл в топ-7 ботанических садов России по версии спецпроекта «Рамблера». А для удобства гостей у растений уже появились таблички с QR-кодами.

Ольга Сергеева