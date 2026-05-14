Депутаты облдумы оценили районную практику возвращения в профессию медицинских работников

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов и депутат Александр Янклович встретились с коллективом Федоровской районной больницы и ее главным врачом, депутатом Евгением Ковалевым.

Медицинское учреждение, как и многие другие, заинтересовано в кадрах. Одна из сотрудниц поделилась опытом возвращения в профессию после работы по непрофильному направлению. Схожее решение уже приняли 6 человек, которые теперь работают в системе Федоровской райбольницы.

Алексей Антонов и Александр Янклович подчеркнули значимость этой практики, отметив возможную целесообразность ее масштабирования по всей Саратовской области.

Ранее сегодня на встрече с жителями села Долина к депутатам обратилась местная жительница. Она попросила содействия в организации осмотра с привлечением узких специалистов. При участии руководства Федоровской районной больницы, медицинских учреждений Саратова и Энгельса вопрос оперативно решен. Группа медиков прибудет в Мокроус, где будет работать на базе больницы 21 и 22 мая.